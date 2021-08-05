Кравчук назвал главную ошибку своего президентства

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает своей главной ошибкой то, что он "верил России". Об этом он рассказал в интервью LB.ua, опубликованном в четверг, 5 августа.





"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеки, к архивам, которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов ", - говорит Кравчук.





Он отметил, что был убежден в том, что Россия будет договариваться с другими странами, а не применять силовой компонент.





"Она осталась такой, какой была. А я знал много того, с чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", - сказал Кравчук.





Также Кравчук назвал свое достижение - Беловежское соглашение.





"Что бы там ни было, но я принял в Беловежской пуще на руки молодую Украину. Если бы я не подписал этот исторический документ о развале Советского Союза и образования независимого государства, я не знаю, если бы это произошло. Верю, что это случилось, а вот когда - сложно сказать. Это не была наша страна независимой в 1918 году, не была и позже. Это были только пробы, а нам удалось это сделать. И под всеми документами о независимой Украине стоит моя подпись. Это моя гордость", - поделился первый президент.



