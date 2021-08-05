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Новости
Украина
5 августа 21, 12:29
Кравчук назвал главную ошибку своего президентства
Леонид Кравчук
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Первый президент считает, что не должен был верить России сразу после развала Советского Союза.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает своей главной ошибкой то, что он "верил России". Об этом он рассказал в интервью LB.ua, опубликованном в четверг, 5 августа.

"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеки, к архивам, которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов ", - говорит Кравчук.

Он отметил, что был убежден в том, что Россия будет договариваться с другими странами, а не применять силовой компонент.

"Она осталась такой, какой была. А я знал много того, с чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", - сказал Кравчук.

Также Кравчук назвал свое достижение - Беловежское соглашение.

"Что бы там ни было, но я принял в Беловежской пуще на руки молодую Украину. Если бы я не подписал этот исторический документ о развале Советского Союза и образования независимого государства, я не знаю, если бы это произошло. Верю, что это случилось, а вот когда - сложно сказать. Это не была наша страна независимой в 1918 году, не была и позже. Это были только пробы, а нам удалось это сделать. И под всеми документами о независимой Украине стоит моя подпись. Это моя гордость", - поделился первый президент. 

Источник: https://korrespondent.net/
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