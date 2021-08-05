Зеленский обратился к жителям Донбасса

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям временно неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал в интервью телеканалу Дом в четверг, 5 августа.





Тех людей, кто считает себя россиянами, Зеленский призвал ехать искать себе место в России. Однако это не значит, что кто-то кого-то выгоняет, подчеркнул президент.





"Еще раз: родина или гость. Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы россияне". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", - заявил Зеленский.





По словам Зеленского, если житель считает, что если эта земля российская и это будет лучше для будущего его детей и внуков, то пусть ищет себе место в РФ.





"Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет", - добавил президент.





Также Зеленский обратился к украинцам на Донбассе.





"Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупированной", - подчеркнул президент.





"Это (Донбасс - ред) никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько будет оккупированной. Это как стена в Берлине. Это неважно, в любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно, воспользуются моментом люди", - подытожил Зеленский.



