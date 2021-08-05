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Новости
Украина
5 августа 21, 20:14
Чем грозит Украине российская паспортизация в ОРДЛО
Зеленский
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Президент Украины уверен, что "все это пройдет и история смоет такие шаги".

Принудительное участие украинцев из ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации, что грозит потерей Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом". 

- Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими — ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история — обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет, — уверен глава государства.

Зеленский заявил, что выдача российских паспортов жителям ОРДЛО угрожает тем, что Россия может забрать Донбасс, так же как и Крым.

- Что касается России по паспортизации. Россия нарушает международное право. Чем паспортизация на Донбассе отличается от паспортизации в Крыму? Да ни чем. Сначала ты раздаешь паспорта РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Вот чем это опасно, — объяснил президент.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Рссийские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч жителей оккупированного Донбасса.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Центральной избирательной комиссии России привлечь население временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях к выборам в Госдуму РФ путем электронного голосования.

В июне 2019 года Россия начала выдачу своих паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной процедуре. 1 мая на сайте Кремля появился указ, который упрощает получение гражданства России, в том числе для граждан Украины. Документ, в основном, касается, жителей Крыма.
kp.ua
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