Грозы, ливни и шквалы накроют Украину. В каких областях?

Погода в Украине 6 августа будет интересная, сложная и неустойчивая. Об этом в прогнозе на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталка Диденко.

- Циклон завтра, 6-го августа, приведет сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град, - сообщила Диденко.

На Юге и Востоке пока серьезных осложнений погодной обстановки не видно, господствует жара. Температура воздуха на Востоке, Юге и в большинстве центральной части Украины прогнозируется в пределах +29...+34 градусов. На Западе будет свежее, +22...+27 градусов. На Севере +25...+29 градусов.

В Киеве 6 августа грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов.

В свою очередь, чрезвычайники предупредили украинцев об опасной непогоде - более половины страны под действием штормового предупреждения желтого уровня. Град, шквалы и грозы стоит ожидать в ряде областей уже 6 августа. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, по всей Украине, кроме юго-восточной и восточной части стоит ожидать грозы. Днем отдельные регионы пострадают из-за града и шквалов. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

- Ночью в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди", - добавляют в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве изменились климатические нормы. Поэтому, несмотря на холодное начало лета, прогнозы на июль-август о жаре +40 градусов остаются в силе.