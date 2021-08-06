Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США

В рамках подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, который состоится 30 августа, главы МИД и ОП Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном. Стороны обсудили агрессию РФ и Крым.
Об этом вечером в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
Отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития партнерства Украины и США в сфере безопасности и военно-технической сферах, укрепление демократии, экономическое развитие Украины, совместные усилия по противодействию вооруженной агрессии РФ против Украины, а также энергетическая безопасность Украины и региона.