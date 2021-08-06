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Новости
Украина
6 августа 21, 08:34
Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США
Кулеба
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Обсудили агрессию Путина и Крым

В рамках подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, который состоится 30 августа, главы МИД и ОП Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном. Стороны обсудили агрессию РФ и Крым.

Об этом вечером в четверг, 5 августа, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития партнерства Украины и США в сфере безопасности и военно-технической сферах, укрепление демократии, экономическое развитие Украины, совместные усилия по противодействию вооруженной агрессии РФ против Украины, а также энергетическая безопасность Украины и региона.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные реформы, в частности судебную.

А госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее стремление вступить в НАТО.

Кроме того, американский дипломат выразил безоговорочную поддержку Крымской платформы.
telegraf.com.ua
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