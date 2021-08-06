Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.66
USD
26.82
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 августа 21, 11:12
Зеленский: Россиянам стыдно за аннексию Крыма
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский лидер отметил, что российские власти намеренно убеждают население РФ, что все украинцы ненавидят россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что большинство россиян поддерживают единство Украины, и им стыдно за аннексию Крымского полуострова. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Дом, обнародованном в четверг, 5 августа.

"Есть большое количество россиян, которые поддерживают единую Украину. Поддерживают Донбасс и видят его только украинским. Им неприятно и вообще стыдно за все, что связано с Крымом. Очень стыдно. И они все говорят, что русская история еще будет оплакивать российские же шаги и решения по Крыму", - сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что российские власти намеренно убеждают население РФ, что все украинцы ненавидят россиян, хотя на самом деле это не так. По словам Зеленского, есть много граждан РФ, которые поддерживают украинцев, и в результате "получают политически" за свою позицию.

Наконец, президент заявил, что те негативные отношения, которые все же есть между двумя народами, вызваны в первую очередь аннексией Крыма.

"Потому что Крым - это первая спичка, первый огонек, через который два народа - на поколение или два - так друг к другу относятся: не хотят видеть, не хотят слышать. Многие русскоязычные украинцы перешли на украинский язык - мы все его знаем, - потому что им неприятно даже (разговаривать на русском. - ред.), потому что убили брата, отца", - объяснил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью глава Украинского государства заявил, что он очень хочет прекращения военных действий на Донбассе, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Британии оценили шансы в битвах с Россией
Сегодня День памяти жертв геноцида крымских татар
Зеленский в Германии говорил о Северном потоке
Мы не можем верить никаким гарантиям РФ – Витренко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Минздрава есть три сценария новой волны COVID-19
noimageНепогода в Украине: 440 населенных пунктов без света
noimageДожди на западной Украине создали угрозу подтоплений
noimageВ Украине новый рекорд COVID-вакцинаций за сутки
noimageВ Украине снова больше тысячи случаев COVID
Лента новостей