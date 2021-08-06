Зеленский: Россиянам стыдно за аннексию Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что большинство россиян поддерживают единство Украины, и им стыдно за аннексию Крымского полуострова. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Дом, обнародованном в четверг, 5 августа.





"Есть большое количество россиян, которые поддерживают единую Украину. Поддерживают Донбасс и видят его только украинским. Им неприятно и вообще стыдно за все, что связано с Крымом. Очень стыдно. И они все говорят, что русская история еще будет оплакивать российские же шаги и решения по Крыму", - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что российские власти намеренно убеждают население РФ, что все украинцы ненавидят россиян, хотя на самом деле это не так. По словам Зеленского, есть много граждан РФ, которые поддерживают украинцев, и в результате "получают политически" за свою позицию.





Наконец, президент заявил, что те негативные отношения, которые все же есть между двумя народами, вызваны в первую очередь аннексией Крыма.





"Потому что Крым - это первая спичка, первый огонек, через который два народа - на поколение или два - так друг к другу относятся: не хотят видеть, не хотят слышать. Многие русскоязычные украинцы перешли на украинский язык - мы все его знаем, - потому что им неприятно даже (разговаривать на русском. - ред.), потому что убили брата, отца", - объяснил Зеленский.





Напомним, в этом же интервью глава Украинского государства заявил, что он очень хочет прекращения военных действий на Донбассе, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от президента РФ Владимира Путина.



