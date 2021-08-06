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Новости
Украина
6 августа 21, 11:13
Участие в Крымской платформе подтвердили 32 страны
Дмитрий Кулеба
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Еще одно государство примет участие в саммите Крымской платформы 23 августа, сообщил глава МИД Украины.
Количество стран-участниц саммита Крымской платформы увеличилось до 32, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook во вторник, 5 августа.

"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах также огромная поддержка Крымской платформе. Все только начинается", - написал глава МИД, который находится в США с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.

При этом министр не уточнил, о какой стране идет речь.

Напомним, саммит Крымской платформы состоится 23 августа. В рамках встречи участники обсудят непризнание попытки аннексии Крыма, милитаризацию Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, а также восстановление прав крымскотатарского народа.

Источник: https://korrespondent.net/
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