Участие в Крымской платформе подтвердили 32 страны

Количество стран-участниц саммита Крымской платформы увеличилось до 32, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook во вторник, 5 августа.





"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах также огромная поддержка Крымской платформе. Все только начинается", - написал глава МИД, который находится в США с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.





При этом министр не уточнил, о какой стране идет речь.





Напомним, саммит Крымской платформы состоится 23 августа. В рамках встречи участники обсудят непризнание попытки аннексии Крыма, милитаризацию Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, а также восстановление прав крымскотатарского народа.



