Украина направит в Грецию сотню пожарных

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров оказать помощь Греции в борьбе с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении украинского лидера, опубликованном в ночь на пятницу, 6 августа, на его странице в Twitter.





"Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь", - написал Зеленский.





Напомним, в Греции полыхают масштабные пожары, которые уже повредили или уничтожили более 200 домов.



