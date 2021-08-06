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Новости
Украина
6 августа 21, 11:15
Украина направит в Грецию сотню пожарных
пожар
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Глава государства распорядился отправить на помощь греческим пожарным украинских спасателей с необходимым оборудованием.
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров оказать помощь Греции в борьбе с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении украинского лидера, опубликованном в ночь на пятницу, 6 августа, на его странице в Twitter.

"Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь", - написал Зеленский.

Напомним, в Греции полыхают масштабные пожары, которые уже повредили или уничтожили более 200 домов.

Источник: https://korrespondent.net/
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