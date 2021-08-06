Состоялись переговоры Ермака и Кулебы с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном ряд вопросов, главный из которых - подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом в ночь на пятницу, 6 августа, информировала пресс-служба украинского МИД.





В ходе переговоров стороны выразили убеждение, что встреча Зеленского и американского лидера Джо Байдена укрепит стратегическое партнерство двух стран. Также участники встречи обсудили другие вопросы, включая противодействие российской агрессии против Украины.





"Собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сфере, укреплению демократии в регионе и экономическому развитию Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона", - уточнили в пресс-службе.





При этом Кулеба подчеркнул, что несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебную.





Глава Госдепа, в свою очередь, подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений, а также заверил в беспрекословной поддержке Штатами Крымской платформы.





Напомним, 4 августа Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского в США. Вскоре они провели встречу с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.





Накануне во время беседы Кулебы и Блинкена стороны договорились "дальше работать вместе ради сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии".



