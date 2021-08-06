Сутки в ООС: десять нарушений, без потерь у ВСУ

За сутки, 5 августа, сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 6 августа.





Возле Авдеевки сепаратисты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Галициновки враг осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. Также из артиллерийских систем 122-го калибра противник открывал огонь по окраине Галициновки - повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.





Кроме того, в направлении Южного сепаратисты осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного, на Приазовье, противник применял станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Золотого-4 сепаратисты вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского сепаратисты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.





Также в районе Красногоровки противник открывал огонь по украинским военных из противотанковых орудий, а также осуществил обстрел самого населенного пункта. В результате обстрела был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.





Наконец, на Луганщине сепаратисты запустили беспилотник типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





"На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.





С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.



