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Новости
Украина
6 августа 21, 11:28
В Украине снова больше тысячи случаев COVID
COVID-19
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Выздоровели от коронавируса за сутки меньше полутысячи украинцев, скончались 16 человек. В больницу попали более 500 больных.
В Украине за сутки подтвердили 1081 новый случай коронавируса - всего в стране их уже 2257478. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 6 августа.

При этом выздоровели за день 478 человек (всего - 2189293), скончались 16 украинцев (всего - 53065), в больницы попали 516 человек за сутки.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 164/13970
Винницкая - 46/4254
Волынская - 9/1298
Днепропетровская - 54/6085
Донецк - 57/2296
Житомирская - 17/3237
Закарпатская - 11/1660
Запорожская - 43/1627
Ивано-Франковская - 16/1668
Киевская - 54/3996
Кировоградская - 6/1431
Луганская - 25/775
Львовская - 64/3936
Николаевская - 13/1849
Одесская - 92/2464
Полтавская - 23/2170
Ровенская - 16/915
Сумская - 49/1271
Тернопольская - 32/1306
Харьковская - 83/3235
Херсонская - 95/1841
Хмельницкая - 37/2341
Черкасская - 26/1418
Черновицкая - 24/1265
Черниговская - 25/2628

Напомним, что в Украине формируется эпицентр штамма Дельта. В Черновицкой области зафиксировали 34 случая штамма Дельта, а в Тернопольской - 52. Тогда как по всей Украине - 147.

Источник: https://korrespondent.net/
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