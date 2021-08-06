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Новости
Украина
6 августа 21, 11:30
В Украине новый рекорд COVID-вакцинаций за сутки
вакцина
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В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки; 301 центр вакцинации.
В Украине в течение суток 5 августа от коронавируса вакцинировали 167 383 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что первую прививку получили 98 447 украинцев, еще 68 936 - полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины.

В течение суток работали: 894 мобильные бригады, 2 709 пунктов прививки; 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу - 3 953 540 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 284 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 6 237 706 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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