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Новости
Украина
6 августа 21, 11:32
Дожди на западной Украине создали угрозу подтоплений
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В реках в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях поднимется уровень воды.
В западных областях Украины ожидаются обильные осадки - возможны подтопления и селевые потоки. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 6 августа.

В частности, ожидаются подъемы воды над уровнями в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1,3 м.

Кроме того, 6 и 7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2-1,0 м может подняться уровень воды в реках, без негативных последствий.

Источник: https://korrespondent.net/
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