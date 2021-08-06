Непогода в Украине: 440 населенных пунктов без света

По состоянию на утро 6 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине обесточены 440 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Отключение электроэнергии произошли в 8 областях:
Хмельницкая - 206 населенных пунктов,
Киевская - 63,
Тернопольская - 42,
Черновицкая - 39,
Львовская - 36,
Винницкая - 29,
Житомирская - 23,
Кировоградская - 2.
Кроме того, на территории отдельных областей подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.