Непогода в Украине: 440 населенных пунктов без света

По состоянию на утро 6 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине обесточены 440 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.





Отключение электроэнергии произошли в 8 областях:





Хмельницкая - 206 населенных пунктов,

Киевская - 63,

Тернопольская - 42,

Черновицкая - 39,

Львовская - 36,

Винницкая - 29,

Житомирская - 23,

Кировоградская - 2.





Кроме того, на территории отдельных областей подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.





Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.



