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Украина
6 августа 21, 11:37
Непогода в Украине: 440 населенных пунктов без света
свет
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На территории отдельных областей подтоплены жилые дома, подвальные помещения, насосная станция. Повалено 155 деревьев.
По состоянию на утро 6 августа, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине обесточены 440 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отключение электроэнергии произошли в 8 областях:

Хмельницкая - 206 населенных пунктов,
Киевская - 63,
Тернопольская - 42,
Черновицкая - 39,
Львовская - 36,
Винницкая - 29,
Житомирская - 23,
Кировоградская - 2.

Кроме того, на территории отдельных областей подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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