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Новости
Украина
6 августа 21, 11:42
У Минздрава есть три сценария новой волны COVID-19
COVID-19
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Исходя из сценария развития пандемии власти готовят систему здравоохранения для новой волны.
Минздрав рассматривает три сценария развития новой волны коронавируса, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24.

"У Минздрава есть ряд прогнозов по росту количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковид, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг будет тяжелое течение заболевания", - рассказывает министр.

Сейчас больницы активно запасаются кислородом. Уже куплено 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации.

Глава Минздрава напомнил, что в Украине распространяется штамм Дельта, который сильнее поражает людей и намного интенсивнее передается от человека к человеку.

Министр призвал вакцинироваться, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

Источник: https://korrespondent.net/
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