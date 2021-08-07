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Новости
Украина
7 августа 21, 12:53
Эксперт назвал главные симптомы штамма Дельта
Дельта
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В Украине уже циркулирует новый штамм коронавируса Дельта. Его считают более заразным и таким, который чаще поражает молодых.
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров рассказал, как проявляет себя штамм Дельта. По его словам данный вид инфекции начинает проявлять себя уже в первый день заражения. Об этом в пятницу, 6 августа медик рассказал в эфире телеканала Live.  

По его словам, пациенты зараженные штаммом Дельта чаще жалуются на проблемы с ЖКТ. 

"Приходит человек и жалуется на рвоту, тошноту, диарею и тому подобное", - рассказал специалист.

Также многие инфицированные отмечают снижение слуха, боль на коже. 

Врач отметил, что число зараженных именно этим штаммом в Украине постоянно растет. 

"Я вам скажу по своему приему. Если на прошлой неделе у меня был один единственный случай за целую неделю, то в этот понедельник было уже три, во вторник - два, то есть это количество растет, и оно будет расти проградиентно", - прогнозирует Петров.

Источник: https://korrespondent.net/
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