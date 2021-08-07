Эксперт назвал главные симптомы штамма Дельта

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров рассказал, как проявляет себя штамм Дельта. По его словам данный вид инфекции начинает проявлять себя уже в первый день заражения. Об этом в пятницу, 6 августа медик рассказал в эфире телеканала Live.





По его словам, пациенты зараженные штаммом Дельта чаще жалуются на проблемы с ЖКТ.





"Приходит человек и жалуется на рвоту, тошноту, диарею и тому подобное", - рассказал специалист.





Также многие инфицированные отмечают снижение слуха, боль на коже.





Врач отметил, что число зараженных именно этим штаммом в Украине постоянно растет.





"Я вам скажу по своему приему. Если на прошлой неделе у меня был один единственный случай за целую неделю, то в этот понедельник было уже три, во вторник - два, то есть это количество растет, и оно будет расти проградиентно", - прогнозирует Петров.



