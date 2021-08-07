Суд избрал меру для лидера харьковского Нацкорпуса

Лидера харьковского Нацкорпуса 27-летнего Сергея Величко (он же Чилли-Вилли), которого обвиняют в вымогательстве, отправили под стражу на 60 суток. Об этом сообщают харьковский местный Telegram-канал Харьков_Салтовка и Сегодня.





Как рассказали журналисты, Величко хотел взять на поруки народный депутат из партии "Голос" Андрей Шараскин. Но предложение депутата взять того на поруки не сработало.





Вместе с Величко на два месяца арестовали и других членов Нацкорпуса: Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Кирилла Крикунова.





Все они взяты под стражу без права залога по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки.





Так, по предварительным данным следствия, они занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг и "совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера". Объем их прибыли составил более 1 млн грн ежемесячно.





Действия подозреваемых квалифицируются по трем статьям УК Украины: создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, вымогательство и противодействие законной хозяйственной деятельности.





По данным СБУ, группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.





Спецслужбы установили, что преступной деятельности задержанных способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.



