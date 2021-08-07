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Новости
Украина
7 августа 21, 12:57
В ОПУ рассказали, на что потратят деньги МВФ
МВФ
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Правительство планирует создать дополнительную подушку финансовой безопасности за счет международного кредита.
Правительство направит часть средств МВФ в размере 2,7 млн долларов в золотовалютные резервы НБУ. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала Украина 24.

"И хотя дискуссия продолжаетя, скорей всего, часть этих средств будет заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть - будет использована в этом году, но значительная их доля будет использована в следующем году", - отметил Устенко. 

Он рассказал, что власть планирует направить средства на стимулирование экономического развития в стране в "среднем и долгосрочном промежутке времени".

В частности, по его словам, средства будут направлять на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, отрасли машиностроения.

Известно, что международный валютный фонд (МВФ) утвердил допэмиссию специальных прав заимствования на сумму 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл. Средства должны поступить в Украину 23 августа.

Источник: https://korrespondent.net/
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