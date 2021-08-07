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Новости
Украина
7 августа 21, 12:58
В столичном аэропорту вакцинируют от COVID-19
Жуляны
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Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно, отметили в МОЗ.
В Международном терминале А аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны) открыли пункт вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

На базе аэропорта прививку делают украинцам, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не были привиты ни одной дозой вакцины против Covid-19 ранее.

В МОЗ уточняют, что те, кто проходит вакцинацию, могут сразу получить соответствующую справку 063-0.

Отмечается. что в пункте вакцинацию делают препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotec.

Работает пункт вакцинации с 6 по 8 августа, с 17.00 до 22.00.

"Вакцинируют в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер. Декларация с семейным врачом для прививки - не обязательна", - говорится в сообщении. 

Источник: https://korrespondent.net/
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