В столичном аэропорту вакцинируют от COVID-19

В Международном терминале А аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны) открыли пункт вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.





На базе аэропорта прививку делают украинцам, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не были привиты ни одной дозой вакцины против Covid-19 ранее.





В МОЗ уточняют, что те, кто проходит вакцинацию, могут сразу получить соответствующую справку 063-0.





Отмечается. что в пункте вакцинацию делают препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotec.





Работает пункт вакцинации с 6 по 8 августа, с 17.00 до 22.00.





"Вакцинируют в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер. Декларация с семейным врачом для прививки - не обязательна", - говорится в сообщении.



