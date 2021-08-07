Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины"

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 августа, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает штаб ООС.





"Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного на Приазовье сепаратисты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.





В штабе добавили, что у Катериновки враг дважды открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Боевых потерь среди украинских защитников нет.



