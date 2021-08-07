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Новости
Украина
7 августа 21, 13:01
Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины"
Донбасс
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Враг открывал огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 августа, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает штаб ООС.

"Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного на Приазовье сепаратисты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что у Катериновки враг дважды открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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