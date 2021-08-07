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Новости
Украина
7 августа 21, 13:13
В Украине за сутки больше тысячи COVID-заражений
COVID-19
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Больше всего зарегистрировано заразившихся коронавирусной инфекцией за последние 24 часа - в Киеве и на Харьковщине.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев. Из них заболели 72 ребенка и 13 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 534 человека; выздоровели – 1 393 человека.

За сутки протестировано  методом ПЦР 22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек,
экспресс-тестами – 14 940 человек.

За последние 24 часа вирус забрал жизни 20 украинцев, всего от инфекции скончалось
53 085 граждан.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 258 532 человека, выздоровели – 2 190 686 человек, проведено ПЦР-тестов – 1 1509 815.

Источник: https://korrespondent.net/
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