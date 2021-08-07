В Украине за сутки больше тысячи COVID-заражений

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 054 новых подтвержденных COVID-случаев. Из них заболели 72 ребенка и 13 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Также за минувшие сутки госпитализировано 534 человека; выздоровели – 1 393 человека.





За сутки протестировано методом ПЦР 22 273 человека, методом ИФА – 9 628 человек,

экспресс-тестами – 14 940 человек.





За последние 24 часа вирус забрал жизни 20 украинцев, всего от инфекции скончалось

53 085 граждан.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.





За все время пандемии в Украине заболело 2 258 532 человека, выздоровели – 2 190 686 человек, проведено ПЦР-тестов – 1 1509 815.



