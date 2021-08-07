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Украина
7 августа 21, 13:25
Непогода обесточила 339 населенных пунктов в Украине
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Обесточены населенные пункты в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.
В Украине без света из-за непогоды остались 339 населенных пункта в восьми областях. Из-за падения деревьев повреждены кровли зданий и подтоплены домохозяйства в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях (Полтавская - 78, Черкасская - 59, Черниговская - 55, Одесская - 47, Сумская - 40, Хмельницкая - 28 Кировоградская - 24 и Николаевская - 8)", - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Также сообщается, что в некоторых областях страны из-за неблагоприятных погодных условия были частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены шесть жилых домов, 34 домохозяйства, а также ветер повалил 163 дерева.

Жертв и пострадавших нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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