Непогода обесточила 339 населенных пунктов в Украине

В Украине без света из-за непогоды остались 339 населенных пункта в восьми областях. Из-за падения деревьев повреждены кровли зданий и подтоплены домохозяйства в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





"По состоянию на 7:00 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях (Полтавская - 78, Черкасская - 59, Черниговская - 55, Одесская - 47, Сумская - 40, Хмельницкая - 28 Кировоградская - 24 и Николаевская - 8)", - говорится в сообщении.





Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.





Также сообщается, что в некоторых областях страны из-за неблагоприятных погодных условия были частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены шесть жилых домов, 34 домохозяйства, а также ветер повалил 163 дерева.





Жертв и пострадавших нет.



