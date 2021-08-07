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Новости
Украина
7 августа 21, 13:26
В Украине новый рекорд прививок от COVID в сутки
вакцина
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Всего в стране с начала кампании по вакцинации против коронавируса сделано 6 408 308 прививок.
В Украине за прошедшие сутки инъекцию против коронавируса получили 170 602 человек, что является новым рекордом вакцинации за 24 часа в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированы – 69 052 украинца.

В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2 705 пунктов прививки и 316 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала кампании по вакцинации привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2353218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 408 308 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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