На Донбассе погиб военный из Сумской области

В зоне проведения операции Объединенных сил, недалеко от поселка Пески, в результате вражеского обстрела в субботу, 7 августа, погиб военный из Сумщины, 32-летний Ярослав Семеняка. Об этом сообщили в Сумской облгосадминистрации.





Отмечается, что защитник - уроженец Конотопского района. Он служил в звании младший сержант воинской части А1376.





"Ярослав родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года. Сумская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.



