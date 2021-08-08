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Украина
8 августа 21, 13:03
На Донбассе погиб военный из Сумской области
Донбасс
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Младший сержант Ярослав Семеняка - уроженец Конотопского района на Сумщине. Служил по контракту с июня 2020 года.
В зоне проведения операции Объединенных сил, недалеко от поселка Пески, в результате вражеского обстрела в субботу, 7 августа, погиб военный из Сумщины, 32-летний Ярослав Семеняка. Об этом сообщили в Сумской облгосадминистрации.

Отмечается, что защитник - уроженец Конотопского района. Он служил в звании младший сержант воинской части А1376.

"Ярослав родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года. Сумская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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