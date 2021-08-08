МОЗ предлагает уменьшить период между прививками

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало сократить количество дней между первой и второй прививками от коронавируса в два раза. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью Радио Свобода, обнародованном в субботу, 7 августа.





"Сейчас в Украине используется 28 дней (период между двумя инъекциями COVID-вакцины - ред.). Для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал", - заявил Кузин.





При этом он отметил, что последние исследования китайской вакцины CoronaVac во многих странах проводились именно с двухнедельным интервалом.





Таким образом, объяснил санврач, можно вакцинировать большее количество людей за меньший срок.



