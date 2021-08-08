Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд

Под Тернополем сошел с рельсов локомотив и частично первый вагон поезда Рахов-Киев, пострадавших нет. Об этом в ночь на воскресенье, 8 августа, сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.





"Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда №357 Рахов-Киев. В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала комиссия Укразализныци. Случай расследуется", - говорится в сообщении.





Отмечается, что пассажиров первого вагона пересадили в другие вагоны. На месте решают, как отправить поезд далее.





В компании предупредили, что из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев-Рахов, и пообещали информировать дополнительно в случае задержки других поездов.



