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Новости
Украина
8 августа 21, 13:06
Возле Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд
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Никто не пострадал, однако из-за инцидента возможны задержания других поездов, информировала Укрзализныця.
Под Тернополем сошел с рельсов локомотив и частично первый вагон поезда Рахов-Киев, пострадавших нет. Об этом в ночь на воскресенье, 8 августа, сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Вблизи Тернополя сошел с рельсов локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда №357 Рахов-Киев. В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала комиссия Укразализныци. Случай расследуется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров первого вагона пересадили в другие вагоны. На месте решают, как отправить поезд далее.

В компании предупредили, что из-за инцидента в пути задержится встречный поезд №358 Киев-Рахов, и пообещали информировать дополнительно в случае задержки других поездов.

Источник: https://korrespondent.net/
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