Депутат Рады назвал Лукашенко "убийцей"

Народный депутат от партии Слуга народа Марьян Заблоцкий обвинил Александра Лукашенко в смертях десятков белорусов и назвал его "убийцей". Такое мнение нардеп озвучил в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 7 августа.





Так, комментируя смерть главы Белорусского дома Виталия Шишова в Киеве, Заблоцкий сказал, что будет очень сложно обеспечить безопасность белорусам в Украине.





"К сожалению, в Беларуси уже десятки лет существуют отряды убийц. Известны даже их имена. Это даже бывший директор тюрьмы, в которой расстреливали заключенных, ведь в Беларуси еще смертная казнь, рассказывал, как во время исчезновения основных политических оппонентов выдавали специальный пистолет для расстрела. Есть документалки в интернете, в которых сами участники этих расстрелов рассказывали, как они убивали политических оппонентов", - рассказал "слуга народа".





При этом он заявил, что свои "отряды убийц" есть и в Лукашенко.





"Уже давно на руках Лукашенко кровь десятков убитых, еще десятки, к сожалению, дополнились во время последних протестов. К сожалению, самопровозглашенный президент соседней страны является убийцей, и у него есть такие отряды", - утверждает Заблоцкий.



