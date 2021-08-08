Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.81
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 августа 21, 13:12
Депутат Рады назвал Лукашенко "убийцей"
Александр Лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Слуга народа" утверждает, что у Александра Лукашенко есть спецотряды, которые "убивают его политических оппонентов".
Народный депутат от партии Слуга народа Марьян Заблоцкий обвинил Александра Лукашенко в смертях десятков белорусов и назвал его "убийцей". Такое мнение нардеп озвучил в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 7 августа.

Так, комментируя смерть главы Белорусского дома Виталия Шишова в Киеве, Заблоцкий сказал, что будет очень сложно обеспечить безопасность белорусам в Украине.

"К сожалению, в Беларуси уже десятки лет существуют отряды убийц. Известны даже их имена. Это даже бывший директор тюрьмы, в которой расстреливали заключенных, ведь в Беларуси еще смертная казнь, рассказывал, как во время исчезновения основных политических оппонентов выдавали специальный пистолет для расстрела. Есть документалки в интернете, в которых сами участники этих расстрелов рассказывали, как они убивали политических оппонентов", - рассказал "слуга народа".

При этом он заявил, что свои "отряды убийц" есть и в Лукашенко.

"Уже давно на руках Лукашенко кровь десятков убитых, еще десятки, к сожалению, дополнились во время последних протестов. К сожалению, самопровозглашенный президент соседней страны является убийцей, и у него есть такие отряды", - утверждает Заблоцкий.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Из Слуги народа исключили нардепа Шевченко
Лукашенко прокомментировал инцидент с Ryanair
Лукашенко заявил о начале "удушения" Беларуси
Что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
COVID-вакцинацию прошли почти 80 тысяч украинцев
noimageСутки в ООС: Шесть обстрелов, у ВСУ потери
noimageВ Украине упал прирост новых случаев COVID-19
noimageДва фигуранта по делу Майдана вышли на свободу
noimageВ Украине непогода обесточила 55 населенных пунктов
Лента новостей