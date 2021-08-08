В Украине непогода обесточила 55 населенных пунктов

В Украине сложные погодные условия стали причиной обесточивания 55 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 8 августа.





"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях (Полтавская – 17, Сумская – 10, Черниговская – 9, Черкасская – 7, Донецкая – 6, Кировоградская – 4 и Одесская – 2,)", – говорится в сообщении.





К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



