Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.81
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 августа 21, 13:14
В Украине непогода обесточила 55 населенных пунктов
свет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самая сложная ситуация в Полтавской области, где без электроснабжения остались 17 населенных пунктов.
В Украине сложные погодные условия стали причиной обесточивания 55 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 8 августа.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях (Полтавская – 17, Сумская – 10, Черниговская – 9, Черкасская – 7, Донецкая – 6, Кировоградская – 4 и Одесская – 2,)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине за сутки более 6000 новых заражений коронавирусом
В Украине в два раза упал прирост COVID-19
В Украине без света более 50 населенных пунктов
В Украине обесточено 302 населенных пункта в шести областях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
COVID-вакцинацию прошли почти 80 тысяч украинцев
noimageСутки в ООС: Шесть обстрелов, у ВСУ потери
noimageВ Украине упал прирост новых случаев COVID-19
noimageДва фигуранта по делу Майдана вышли на свободу
noimageДепутат Рады назвал Лукашенко "убийцей"
Лента новостей