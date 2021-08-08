Два фигуранта по делу Майдана вышли на свободу

Иван Новотный и Сергей Мысливый, которых обвиняют в похищении и пытках активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, вышли из СИЗО. Суд не продлил им меру пресечения, сообщила журналистка Ольга Худецкая на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 августа.





"Чуда пока не произошло, оба вышли", – написала она в соцсети сегодня ночью.





Журналистка отметила, что оба обвиняемых длительное время находились в розыске и были задержаны только в марте 2020 года. Продлить им меру пресечения не смогли, поскольку судьи Белоцерковского суда, которые рассматривают дело о похищении Луценко и Вербицкого, "решили дружно сходить в отпуск".





Худецкая уточнила, что Новотный вышел из СИЗО в 00:01 воскресенья, сразу же после окончания срока действия меры пресечения. Мысливому объявили новое подозрение: следствие получило информацию о том, что он может быть не только исполнителем, но и организатором преступления. Ночью подозреваемому начали избирать меру пресечения в Печерском суде, но потом в заседании объявлен перерыв до 10:00 утра.





"Я напомню, что один "Беркут" на этой неделе уже спетлял. Поэтому выход "титушек", которых так долго искали и еле нашли, – это такая себе история. Отдельно такая себе история – это синхронные выходы судей на больничный для проворачивания такой схемы", – написала журналистка.



