Сутки в ООС: Шесть обстрелов, у ВСУ потери

За минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утреннней сводке в воскресенье, 8 августа.





Так, в направлении поселка Пески враг обстреливал позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов. А вблизи населенного пункта Шумы вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





Неподалеку от Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского позиции ВСУ обстреливались со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





У Золотого-4 сепаратисты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.





Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





Указано, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь.





По состоянию на 7:00 утра воскресенья нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.



