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Украина
8 августа 21, 13:28
Сутки в ООС: Шесть обстрелов, у ВСУ потери
Донбасс
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Враг применял противотанковые ракетные комплексы, минометы 120-го калибра, гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утреннней сводке в воскресенье, 8 августа.

Так, в направлении поселка Пески враг обстреливал позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов. А вблизи населенного пункта Шумы вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского позиции ВСУ обстреливались со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 сепаратисты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Указано, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра воскресенья нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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