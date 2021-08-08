COVID-вакцинацию прошли почти 80 тысяч украинцев

В течение прошлых суток в Украине вакцинировали от коронавируса COVID-19 78 965 человек. Это почти в два раза меньше предыдущего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 8 августа.





Указано, что первую прививку получили 50 993 украинца, еще 27 972 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины





В течение суток работали: 449 мобильных бригад, 1 273 пунктов прививки; 360 центров вакцинации.





Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 28 804. Меньше использовались вакцины Moderna – 28 793, Sinovac Biotech – 17 581, AstraZeneca – 2 287 и Johnson & Johnson – 1 500.





С начала прививочной кампании в Украине привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек. Всего сделано 6 487 273 прививки.





Количество COVID-прививок в Украине за сутки (вторая доза):





Киев - 2543

Винницкая - 1179

Волынская - 232

Днепропетровская - 1534

Донецк - 466

Житомирская - 410

Закарпатская - 156

Запорожская - 436

Ивано-Франковская - 170

Киевская - 2140

Кировоградская - 923

Луганская - 423

Львовская - 1282

Николаевская - 668

Одесская - 4370

Полтавская - 1331

Ровенская - 303

Сумская - 308

Тернопольская - 1076

Харьковская - 2473

Херсонская - 1253

Хмельницкая - 623

Черкасская - 1555

Черновицкая - 648

Черниговская - 1479



