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Новости
Украина
8 августа 21, 13:29
COVID-вакцинацию прошли почти 80 тысяч украинцев
вакцина
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Большинство прививок сделали препаратами американских компаний Pfizer и Moderna – свыше 57 тысяч.
В течение прошлых суток в Украине вакцинировали от коронавируса COVID-19 78 965 человек. Это почти в два раза меньше предыдущего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 8 августа.

Указано, что первую прививку получили 50 993 украинца, еще 27 972 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины

В течение суток работали: 449 мобильных бригад, 1 273 пунктов прививки; 360 центров вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 28 804. Меньше использовались вакцины Moderna – 28 793, Sinovac Biotech – 17 581, AstraZeneca – 2 287 и Johnson & Johnson – 1 500.

С начала прививочной кампании в Украине привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек. Всего сделано 6 487 273 прививки.

Количество COVID-прививок в Украине за сутки (вторая доза):

Киев - 2543
Винницкая - 1179
Волынская - 232
Днепропетровская - 1534
Донецк - 466
Житомирская - 410
Закарпатская - 156
Запорожская - 436
Ивано-Франковская - 170
Киевская - 2140
Кировоградская - 923
Луганская - 423
Львовская - 1282
Николаевская - 668
Одесская - 4370
Полтавская - 1331
Ровенская - 303
Сумская - 308
Тернопольская - 1076
Харьковская - 2473
Херсонская - 1253
Хмельницкая - 623
Черкасская - 1555
Черновицкая - 648
Черниговская - 1479

Источник: https://korrespondent.net/
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