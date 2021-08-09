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Украина
9 августа 21, 11:40
МОЗ расширит тестирование на COVID-штамм Дельта
COVID-19
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В министерстве рассчитывают уже к осени обеспечить всем областям доступ к тестам на этот штамм коронавируса.
До осени Минздрав рассчитывает обеспечить доступ всех областей к тестам на Дельта-штамм коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радио Свобода в воскресенье, 8 августа.

Кузин говорит, что на данный момент больных со штаммом Дельта лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма - это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что по отношению к таким людям надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические мероприятия. И для ученых", - сказал Кузин.

Он добавил, что пока лаборатории могут выявлять Дельту двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем. При этом возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования имеют только три государственные лаборатории. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

"И часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию. На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысячи таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", - подытожил главный санврач.

Источник: https://korrespondent.net/
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