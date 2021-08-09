Кулеба рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Байден

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, политический, экономический и по безопасности. Об этом в воскресенье, 8 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.





По словам дипломата в политическом блоке стороны обсудят стратегическое партнерство.





"У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача", - заявил министр.





Он добавил, что вторым блоком вопросов будет безопасность.





"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный", - заявил Кулеба.





В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики - американские инвестиции в Украину. Кулеба отметил, что Украина намерена заявить о готовности к увеличении долии американских инвестиций в украинскую экономику.





"Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны", - добавил Кулеба.



