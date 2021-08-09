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Новости
Украина
9 августа 21, 11:41
Кулеба рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Байден
Дмитрий Кулеба
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Визит Владимира Зеленского в США, где он встретится с лидером Белого дома Джо Байденом, запланирован на 30 августа.
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, политический, экономический и по безопасности. Об этом в воскресенье, 8 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.

По словам дипломата в политическом блоке стороны обсудят стратегическое партнерство. 

"У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство. Безусловно за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача", - заявил министр.

Он добавил, что вторым блоком вопросов будет безопасность.

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный", - заявил Кулеба.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики - американские инвестиции в Украину. Кулеба отметил, что Украина намерена заявить о готовности к увеличении долии американских инвестиций в украинскую экономику.  

"Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны", - добавил Кулеба.

Источник: https://korrespondent.net/
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