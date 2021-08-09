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Новости
Украина
9 августа 21, 11:43
Венгрия ослабила правила въезда для украинцев
Венгрия
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Для желающих воспользоваться воздушным транспортом необходимо в течение 72 часов перед поездкой сдать ПЦР-тест.
С субботы 7 августа Венгрия сняла ограничения для украинцев, которые едут в страну наземным транспортом. Отныне им не надо сдавать ПЦР-тесты, соблюдать карантин или предоставлять справки о вакцинации. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщила консульская служба МИД Украины.

В то же время, карантинные правила продолжают действовать для желающих воспользоваться воздушным транспортом.

"Для тех, кто летит самолетом, необходимо в течение 72 часов перед поездкой сдать ПЦР-тест", - отмечают дипломаты. 

Известно, что Венгрия признает украинские сертификаты о вакцинации, поэтому те украинцы, которые прошли вакцинацию, будут освобождены от сдачи ПЦР-тестов. От тестов освобождены также дети до наступления 18 лет, если они путешествуют самолетом со взрослыми, которые имеют сертификат о вакцинации.

В консульской службе МИД Украины напоминают, что для въезда в Венгрию граждане Украины должны иметь биометрический паспорт для краткосрочных поездок по безвизовому режиму, деньги для покрытия затрат и туристическую страховку. 

Источник: https://korrespondent.net/
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