Венгрия ослабила правила въезда для украинцев

С субботы 7 августа Венгрия сняла ограничения для украинцев, которые едут в страну наземным транспортом. Отныне им не надо сдавать ПЦР-тесты, соблюдать карантин или предоставлять справки о вакцинации. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщила консульская служба МИД Украины.





В то же время, карантинные правила продолжают действовать для желающих воспользоваться воздушным транспортом.





"Для тех, кто летит самолетом, необходимо в течение 72 часов перед поездкой сдать ПЦР-тест", - отмечают дипломаты.





Известно, что Венгрия признает украинские сертификаты о вакцинации, поэтому те украинцы, которые прошли вакцинацию, будут освобождены от сдачи ПЦР-тестов. От тестов освобождены также дети до наступления 18 лет, если они путешествуют самолетом со взрослыми, которые имеют сертификат о вакцинации.





В консульской службе МИД Украины напоминают, что для въезда в Венгрию граждане Украины должны иметь биометрический паспорт для краткосрочных поездок по безвизовому режиму, деньги для покрытия затрат и туристическую страховку.



