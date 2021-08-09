Запад должен признать, что Украина является его частью

Получение Украиной ПДЧ и членство в НАТО - это "дорога с двусторонним движением", заявил в воскресенье, 8 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.





По его мнению, необходимо признать Украину частью Запада, тогда процесс вступления в Альянс ускорится.





Дипломат отметил, что вес политической составляющей в этом вопросе намного объемнее, чем техническая работа по вступлению в организацию.





"Запад должен признать, что Украина является частью именно Запада, что она не является восставшей провинцией "русского мира", буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией. Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится", - сказал он.





Напомним, Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), базирующегося в столице Эстонии Таллинне.



