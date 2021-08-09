В Украине число COVID-случаев снизилось вдвое

В Украине за сутки зафиксировано снижение подтвержденных случаев COVID-19. Если накануне коронавирусом заразилось 619 украинцев, то на сегодня это число составляет 300 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.





Так, заболели 20 детей и два медработника.





Также отмечается, что за минувшие 24 часа коронавирус унес жизни пяти граждан. Всего зарегистрировано 53,1 тысяча летальных исхода.





За прошедшие сутки было госпитализировано 400 человек; выздоровели 281 человек.





За сутки протестировано методом ПЦР 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человек, экспресс-тестами – 5 913 человек.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.





За все время пандемии в Украине заболело – 2 259 451 человек; выздоровели – 2 191 202 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 537 474.



