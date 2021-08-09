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Новости
Украина
9 августа 21, 12:11
В Украине число COVID-случаев снизилось вдвое
COVID
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Коронавирус за минувшие 24 часа унес жизни пяти украинцев. Всего зарегистрировано 53,1 тыс. летальных исхода.
В Украине за сутки зафиксировано снижение подтвержденных случаев COVID-19. Если накануне коронавирусом заразилось 619 украинцев, то на сегодня это число составляет 300 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, заболели 20 детей и два медработника.

Также отмечается, что за минувшие 24 часа коронавирус унес жизни пяти граждан. Всего зарегистрировано 53,1 тысяча летальных исхода.

За прошедшие сутки было госпитализировано 400 человек; выздоровели 281 человек.

За сутки протестировано  методом ПЦР 9 383 человека, методом ИФА - 1 424 человек,  экспресс-тестами – 5 913 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 259 451 человек;  выздоровели – 2 191 202 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 537 474.

Источник: https://korrespondent.net/
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