В Украине за сутки снизился темп вакцинации

В Украине за сутки вакцину от коронавируса получили 51 445 человек. Днем ранее в стране было привито 78 965 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Одна инъекция сделана 30 988 гражданам, а полностью иммунизированы – 20 457 человек.





В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов прививки и 340 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего проведено 6 538 718 инъекций COVID-вакциной.



