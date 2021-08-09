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Новости
Украина
9 августа 21, 12:14
В Украине за сутки снизился темп вакцинации
COVID-вакцина
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С начала кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции привито 4 137 073 граждан Украины.
В Украине за сутки вакцину от коронавируса получили 51 445 человек. Днем ранее в стране было привито 78 965 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одна инъекция сделана 30 988 гражданам, а полностью иммунизированы – 20 457 человек.

В течение суток работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов прививки и 340 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 6 538 718 инъекций COVID-вакциной.

Источник: https://korrespondent.net/
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