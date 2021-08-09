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Новости
Украина
9 августа 21, 16:15
В Украине разоблачили членов итальянской мафии – фото
СБУ
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Служба безопасности Украины задержала трех представителей итальянской мафиозной группировки Ндрангета

Служба безопасности Украины задержала трех представителей итальянской мафиозной группировки Ндрангета. По версии правоохранителей, они занимались контрабандой кокаина в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что участники группировки планировали нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков – запрещенные вещества обнаружили в порту Южный. 

Далее сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика, позже на одном из промышленных рынков Одесской области задержали еще двух участников наркосиндиката.

Подозреваемым инкриминируют контрабанду наркотических средств. Им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СПРАВКА. Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка из Калабрии — самой бедной провинции Италии. Хотя Ндрангета далеко не так известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире. Действует в Италии, США, Австралии, странах ЕС, а также Аргентине, Колумбии и Мексике. 13 февраля в Италии стартовал крупнейший с 80-х годов суд над мафией. Всего прокуратура обвиняет в связях с мафией 355 человек.
liga.net
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