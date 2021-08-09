В Украине разоблачили членов итальянской мафии – фото

Служба безопасности Украины задержала трех представителей итальянской мафиозной группировки Ндрангета. По версии правоохранителей, они занимались контрабандой кокаина в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что участники группировки планировали нелегально переправить через Украину в ЕС крупную партию наркотиков – запрещенные вещества обнаружили в порту Южный.

Далее сотрудники СБУ задержали возле порта иностранного соорганизатора наркотрафика, позже на одном из промышленных рынков Одесской области задержали еще двух участников наркосиндиката.

Подозреваемым инкриминируют контрабанду наркотических средств. Им грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.