В ОП отреагировали на слова Лукашенко об Украине

Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом. Но Киев готов дать мощный ответ на недружественные действия Минска. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала Украина 24 в понедельник, 9 августа, в ответ на заявления Александра Лукашенко об Украине.

"Украина и все демократические государства сомневаются относительно юридического статуса самого Лукашенко. Кризис можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости им уйти", – сказал Никифоров.





По его словам, президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, но в политические процессы внутри соседней страны не вмешивается.





"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко. А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ, как нашего государства, так и международного сообщества", – подчеркнул спикер.





Никифиров добавил, что сейчас власти Украины направляют свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны и возвращение ее суверенитета.





"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко украинский президент считает безосновательными", – сказал он.





Пресс-секретарь также заявил, что президент Украины допускает мысль, что соответствующими заявлениями Лукашенко пытается отвести взгляд общества от драматических событий, которые сегодня происходят на территории Беларуси.





"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко хватило смелости им пойти", – резюмировал Никифиров.









Ранее в понедельник Лукашенко обвинил Украину в "переброске боевиков и боеприпасов в Беларусь". В белорусском Комитете госбезопасности якобы даже "знают", кто из украинских силовиков и официальных органов власти занимается организацией.