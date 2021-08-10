МИД предостерег Беларусь от поддержки России

Министерство иностранных дел Украины предостерегло Беларусь от поддержки агрессивной политики России. Киев пригрозил Минску международно-правовыми последствиями. Об этом говорится в заявлении МИД к годовщине начала протестов в Беларуси, обнародованном в понедельник, 9 августа.





Украинские дипломаты напомнили об опасности поглощения Беларуси Россией, что является продолжением российской агрессивной политики против Украины и других государств. МИД считает это поглощение угрозой национальной безопасности Украины и безопасности всего региона.





"А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, которая будет иметь соответствующие международно-правовые последствия", – подчеркнули в МИД.





Киев также выразил солидарность с белорусским народом и поддержал его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране.





"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", – заявили в ведомстве.





Кроме того, украинские дипломаты призвали белорусский режим "вернуть государство в демократическое русло", освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека.





Ранее в понедельник Александр Лукашенко обвинил Украину в "переброске боевиков и боеприпасов в Беларусь". В белорусском Комитете госбезопасности якобы даже "знают", кто из украинских силовиков и официальных органов власти занимается организацией.





В свою очердь Офис президента Владимира Зеленского усомнился относительно юридического статуса самого Лукашенко. В Киеве считают, что кризис в Беларуси можно решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило смелости уйти.



