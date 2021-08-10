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Новости
Украина
10 августа 21, 12:08
В Украине тарифы на коммуналку выросли на 35%
коммунальные услуги
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Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня составила 66,4 млрд гривен.
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за июль 2021 года выросли на 0,6%. За последний год тарифы поднялись на 35,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстата в понедельник, 9 августа.

Так, тарифы на содержание и ремонт жилья за июль выросли на 1,4% (за год – на 6,7%), на водоснабжение – не изменились (за год – выросли на 11,0%), на канализацию – не изменились (за год – выросли на 17,5%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год – выросли на 3,0%), на электроэнергию – не изменились (за год – выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 3,3% (за год – выросли на 164,5%), на отопление и горячую воду – не изменились (за год – выросли на 13,9%).

Кроме того, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн. Это на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).

По данным статистического ведомства, в июне 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2021 года составила 66,4 млрд грн, что на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).

По состоянию на 30 июня задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 24,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды – 21,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Источник: https://korrespondent.net/
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