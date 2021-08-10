Сепаратисты девять раз нарушили режим "тишины"

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра вторника, 10 августа, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.





"Вблизи населенного пункта Южное противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Попасной из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.





В направлении Новолуганское противник обстреливал позиции украинских военных из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





В районе Катериновки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Новомихайловки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.





На обстрелы бойцы ВСУ открывали огонь.



