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Новости
Украина
10 августа 21, 12:24
Сепаратисты девять раз нарушили режим "тишины"
Донбасс
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Враг обстреливал позиции ВСУ из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия. Боевых потерь нет.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на семь часов утра вторника, 10 августа, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"Вблизи населенного пункта Южное противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Попасной из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В направлении Новолуганское противник обстреливал позиции украинских военных из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Новомихайловки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы бойцы ВСУ открывали огонь.

Источник: https://korrespondent.net/
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