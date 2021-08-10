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Новости
Украина
10 августа 21, 12:26
В Украине за сутки 24 смерти от COVID-19
COVID-19
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Наибольшее количество подтвержденных COVID-случаев зарегистрировано в столице и в Донецкой области.
В Украине за прошедшие сутки зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Из них заболели 37 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие 24 часа было госпитализировано 335 человек; с болезнью справились 1 390 человек.

За сутки вирус забрал жизни 24 украинцев. С начала пандемии в Украине 53 124 летальных исходов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 260 232 человек, выздоровели – 2 92 592 человек, проведено ПЦР-тестов – 11 559 179.

Источник: https://korrespondent.net/
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