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Новости
Украина
11 августа 21, 10:43
В Украине выросло число заболевших COVID
COVID-19
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За сутки от вируса скончались 25 украинцев. С начала пандемии в Украине - 53 149 смертей от COVID.
В Украине за сутки зафиксирован рост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был выявлен 781 пациент с COVID-19, то за минувшие 24 часа инфекцией заразились уже 1 122 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших 54 ребенка и 31 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировано 648 человек, а выздоровели – 1 160 человек.

За сутки от вируса скончались 25 граждан. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 53 149 COVID-смертей.

За сутки протестировано методом ПЦР – 23 633 человека,  методом ИФА – 8 963,  экспресс-тестами – 20 604.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

За все время пандемии в Украине вирусом инфицировались 2 261 354 человека, болезнь победили 2 193 752 человек. Было проведено ПЦР-тестов – 11 582 812.

Источник: https://korrespondent.net/
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