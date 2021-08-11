В Украине выросло число заболевших COVID

В Украине за сутки зафиксирован рост заразившихся коронавирусом. Так, если накануне был выявлен 781 пациент с COVID-19, то за минувшие 24 часа инфекцией заразились уже 1 122 украинца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Среди заболевших 54 ребенка и 31 медработник.





Также за минувшие сутки госпитализировано 648 человек, а выздоровели – 1 160 человек.





За сутки от вируса скончались 25 граждан. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 53 149 COVID-смертей.





За сутки протестировано методом ПЦР – 23 633 человека, методом ИФА – 8 963, экспресс-тестами – 20 604.





За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.





За все время пандемии в Украине вирусом инфицировались 2 261 354 человека, болезнь победили 2 193 752 человек. Было проведено ПЦР-тестов – 11 582 812.



