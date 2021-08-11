В Украине за сутки более 167 тыс. COVID-вакцинаций

В Украине за сутки 10 августа 167 673 человека вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Отмечается, что одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы 63 890 человек.





Работали 965 мобильных бригад, 2 774 прививочных пункта и 325 центров вакцинации.





Всего с начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу - 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).





В общем в Украине сделано 6 846 399 прививок.



