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Новости
Украина
11 августа 21, 10:47
В Украине за сутки более 167 тыс. COVID-вакцинаций
вакцина
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Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы 63 890 человек. Работали 965 мобильных бригад.
В Украине за сутки 10 августа 167 673 человека вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы 63 890 человек.

Работали 965 мобильных бригад, 2 774 прививочных пункта и 325 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу - 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем в Украине сделано 6 846 399 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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