Начальник полиции Киева подал рапорт об отставке

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. Период работы на должности главы столичной полиции он назвал непростым, "временем постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов". Об этом Крищенко сообщил в Facebook.





"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева", - написал он.





Крищенко поблагодарил коллектив полиции Киева за работу и добавил, что гордится своими сотрудниками.





49-летний Андрей Крищенко возглавлял ГУ Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.



