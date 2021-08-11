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Новости
Украина
11 августа 21, 10:51
Начальник полиции Киева подал рапорт об отставке
Андрей Крищенко
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Рапорт об отставке Андрея Крищенко был удовлетворен 10 августа. Крищенко возглавлял столичную полицию с декабря 2015 года.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. Период работы на должности главы столичной полиции он назвал непростым, "временем постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто – успехов". Об этом Крищенко сообщил в Facebook.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева", - написал он.

Крищенко поблагодарил коллектив полиции Киева за работу и добавил, что гордится своими сотрудниками.

49-летний Андрей Крищенко возглавлял ГУ Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

Источник: https://korrespondent.net/
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