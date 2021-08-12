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Новости
Украина
12 августа 21, 08:35
День молодежи 12 августа: история, народные приметы, запреты
12 августа
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12 августа в Украине отмечают День молодежи. По народному календарю выпадает Силин день и День Иоанна Воина.

В четверг, 12 августа, Украина празднует День молодежи вместе со всем миром. Православные верующие в этот день отмечают Силин день и День Иоанна Воина.

Международный день молодежи 12 августа предложили учредить в Вене. В 1991 году состоялась I сессия Всемирного молодежного форума системы ООН, где был объявлен сбор средств по продвижению и поддержке Фонда молодежи ООН в партнерстве с молодежными организациями.

Изначально праздник в Украине отмечался в последнее воскресенье июня (День молодежи в СССР с 1958 года), но президент Владимир Зеленский перенес празднование Дня молодежи в Украине на 12 августа, чтобы праздновать его вместе с большинством стран мира. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года, но отмечать День молодежи начинают с этого года.

Источник: pixabay.com

В православной церкви 12 августа почитают память святых Силы и Силуана, которые были учениками святого Павла, а также святого Иоанна Воина, участвовавшего в гонениях на христиан, а позже уверовавшего во Христа.

Иоанн Воин иконы

Источник: Википедия

Верили, что в этот день даже слабый мужик богатырем становится. 12 августа много работали, чтобы зря не растерять силу и мощь, а также проводились разные обряды, которые были направлены на придания силы человеку.

Народные приметы 12 августа

- На небе на рассвете мерцают звезды - к дождливой погоде.

- Ненастный и ветреный день - будут затяжные дожди.

- Прохладная и пасмурная погода - в ближайшие дни будет сухо, и осадки не предвидятся.

- Мелкий дождь идет 12 августа - жди дождливую погоду на ближайшие дни.

Что запрещено делать 12 августа

- Уходовые процедуры лучше перенести, иначе можно навредить своему здоровью и красоте.

- Не желательно игнорировать просьбы о помощи. В противном случае судьба нанесет серьезный удар.

- 12 августа лучше не переедать, иначе с финансами будут проблемы.
telegraf.com.ua
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