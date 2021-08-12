Сутки в ООС: восемь обстрелов, погиб мирный житель

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.





"У Новомихайловки и Новоселовки Второй сепаратисты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов. В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения", - говорится в сообщении.





В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935-го года рождения.





Были поврежденные частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.





Возле Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Мироновского - из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Пески - из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





В результате вражеских обстрелов один боец ВСУ получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, его состояние здоровья удовлетворительное.



