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Новости
Украина
12 августа 21, 12:38
Сутки в ООС: восемь обстрелов, погиб мирный житель
донбасс
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В результате обстрелов украинский военнослужащий получил огнестрельные осколочные ранения. Он госпитализирован.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты восемь  раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"У Новомихайловки и Новоселовки Второй сепаратисты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов. В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935-го года рождения.

Были поврежденные частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Возле Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Мироновского - из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Пески - из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один боец ВСУ получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, его состояние здоровья удовлетворительное.

Источник: https://korrespondent.net/
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