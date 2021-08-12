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Новости
Украина
12 августа 21, 12:40
В Украине снова выросло число COVID-заболевших
COVID-19
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Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией в Киеве, в Харьковской и Одесской областях.
В Украине за сутки наблюдается увеличение количества пациентов с диагнозом COVID-19. Так, накануне было выявлено 1 122 украинца с коронавирусом, а на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 247. Об этом сообщает Минздрав.

Среди инфицированных 77 детей и 41 медработник.

По данным ведомства, от вируса за сутки скончалось 24 человека. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 53 173 человек.

За сутки госпитализировано 588 человек, выздоровели 1 039 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА -  8735, экспресс-тестами – 17 267.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 262 601 человек; выздоровели – 2 194 791 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 604 861.

Источник: https://korrespondent.net/
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