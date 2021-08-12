В Украине снова выросло число COVID-заболевших

В Украине за сутки наблюдается увеличение количества пациентов с диагнозом COVID-19. Так, накануне было выявлено 1 122 украинца с коронавирусом, а на сегодняшнее утро число заболевших составляет уже 1 247. Об этом сообщает Минздрав.





Среди инфицированных 77 детей и 41 медработник.





По данным ведомства, от вируса за сутки скончалось 24 человека. Всего с начала пандемии инфекция забрала жизни 53 173 человек.





За сутки госпитализировано 588 человек, выздоровели 1 039 человек.





За сутки протестировано методом ПЦР – 22 049 человек, методом ИФА - 8735, экспресс-тестами – 17 267.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.





За все время пандемии в Украине заболело – 2 262 601 человек; выздоровели – 2 194 791 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 604 861.



