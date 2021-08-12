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Новости
Украина
12 августа 21, 12:44
В Украине объявлено штормовое предупреждение
гроза,дождь,
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Непогода будет бушевать в шести областях. Ожидаются грозы и шквальный ветер порывами до 20 метров в секунду.
В Украине в четверг, 12 августа, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). 12-14 августа в восточных, Киевской, Сумской областях, 14 августа и в Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Согласно представленной синоптиками погодной карте, непогода затронет Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

Источник: https://korrespondent.net/
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